В британском графстве Эссекс полиция столкнулась с ужасающей картиной. Они нашли грузовик, в котором находились 39 человеческих тел.

В британском графстве Эссекс полиция столкнулась с ужасающей картиной. Они нашли грузовик, в которомнаходились 39 человеческих тел.Транспортное средство было припарковано в промзоне города Грейс. Среди погибших оказались 38 взрослых и один подросток. Водителем автомобиля был 25-летний выходец из Северной Ирландии. Молодой человек уже задержан по подозрению в убийстве.Точная причина смерти людей пока не установлена. По предварительным данным, пассажиры задохнулись в кузове во время перевозки. Как сообщает , грузовик пересек границу 19 октября в порту Холихед в Уэльсе, когда направлялся из Болгарии в Англию. Предположительно, все погибшие были нелегальными мигрантами.