За победу борются вокалисты, танцоры, стендаперы, музыканты, мастера художественного чтения.

Во Владимирском государственном университете стартовал традиционный конкурс талантливой студенческой молодежи.Первый этап – отборочный. Студенты в разных номинациях и жанрах демонстрируют свои творческие способности на большой сцене. За победу борются вокалисты, танцоры, стендаперы, музыканты, мастера художественного чтения.Благодаря поддержке Росмолодежи о своем таланте заявили 200 участников. И впервые для всех конкурсантов проводятся мастер-классы от профессиональных наставников. Финал ОГО-шоу состоится 6 ноября. При подведении итогов жюри будет учитывать исполнительское мастерство, артистизм, индивидуальность, оформление номера.Елена Янина, начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью ВлГУ: "Надеюсь, что этот конкурс станет стартовой площадкой для наших ребят, и дальше они поверят в свои силы и заявят о себе уже на федеральном уровне. Желаю им удачи, творческой реализации."