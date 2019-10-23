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<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-ogolivshayasya-reshetova-pokazala-figuru-posle-rodov.html" target="_blank">Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов</a> - Меньше недели назад рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Выписавшись из роддома, красотка без стеснения продемонстрировала, как выглядит ее фигура.