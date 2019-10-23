Игорь Крутой отреагировал на свежую публикацию Ирины Дубцовой. Музыкальный продюсер, известный композитор призвал популярную певицу остановиться.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-ostanovis-uzhe-krutoj-obratilsya-k-preobrazivshejsya-dubcovoj.html" target="_blank">Остановись уже: Крутой обратился к преобразившейся Дубцовой</a> - Игорь Крутой отреагировал на свежую публикацию Ирины Дубцовой. Музыкальный продюсер, известный композитор призвал популярную певицу остановиться.
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-ostanovis-uzhe-krutoj-obratilsya-k-preobrazivshejsya-dubcovoj.html]Остановись уже: Крутой обратился к преобразившейся Дубцовой[/url] - Игорь Крутой отреагировал на свежую публикацию Ирины Дубцовой. Музыкальный продюсер, известный композитор призвал популярную певицу остановиться.