Матчем в канадском Калгари между местными Флеймз и гостями из Вашингтон Кэпиталз продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Капиталисты провели отличную игру, тон в которой задавал их капитан россиянин Александр Овечкин. 5:3 в пользу гостей.

Матчем в канадском Калгари между местными "Флеймз" и гостями из "Вашингтон Кэпиталз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Капиталисты" провели отличную игру, тон в которой задавал их капитан россиянин Александр Овечкин. 5:3 в пользу гостей.Овечкин отдал голевой пас Карлсону, который открыл счет на 20-й минуте, а на 36-й отличился сам. Карлсон же забил пятый гол у "Вашингтона", а кроме него забивали Стивенсон и Уилсон. У хозяев голы на счету Линдхольма, Царника и Ридера. Но "Калгари" постоянно уступало (0:2, 1:3, 2:4) и так и не смогло догнать соперников.