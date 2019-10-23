В годы войны небольшой поселок Бавлены Кольчугинского района внёс свой вклад в Великую Победу.

В годы войны небольшой поселок Бавлены Кольчугинского района внёс свой вклад в Великую Победу. Акция прошла в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Историческая память".Почетный знак "Победа ковалась в тылу"- символ памяти и подвига. Женщин, детей и стариков. Бойцы отстояли страну на передовой, а эти люди сутки напролёт трудились на заводах в тылу, помогая фронту. Бавленский Электромеханический завод стал 13 предприятием области, удостоенным столь высокой награды.Николай Приписнов, гендиректор АО "Бавленский электромеханический завод": "Завод был на базе Машиностроительных мастерских и Мотороремонтного завода. В основном занимались ремонтом двигателей и техники... Работали и женщины, и мужчины, учитывая специфику предприятия, мужские руки тоже требовались, но и женщин работало много. Работали и подростки, как и по всей стране."Координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" в нашем регионе Владимир Лялин подчёркивает: важно не забывать тех, кто ковал победу в тылу. Проект - дань уважения. Молодежь должна знать, какой ценой завоёван мир.Владимир Лялин, координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия": "Мы уделяем особое внимание этому направлению, потому что у нас мало кто, скажем так, тыловикам уделяет внимание, почитает их труд и вообще продвигает промышленность."На Бавленском заводе во время войны трудились около трехсот человек. Для маленького рабочего поселка цифра огромная.Сергей Лапин, секретарь отделения партии "Единая Россия" Кольчугинского района: "Значимый день для предприятия Бавленский электромеханический завод, потому что вручением этого знака мы еще раз напоминаем всем о том далеком и жестоком времени, о Великой Отечественной войне, в которой все жители страны, все население добивались цели, то есть Победы..."В годы Великой Отечественной войны завод выполнял заказы Наркомата обороны, из-под Москвы на Бавленский завод приходили для починки тракторы-тягачи, бронетранспортёры. На заводе не было выходных, а рабочий день продлили на три часа. Сейчас на предприятии трудятся уже правнуки тех, кто ковал Победу в тылу. Работают целые династии.Николай Приписнов, гендиректор АО "Бавленский электромеханический завод": "У нас династии Мурашовых были очень большие. Кто-то из потомков этих людей остался. Знаменитые токари."Директор Николай Приписнов с гордостью показывает завод. Несмотря на трудности, предприятие удалось сохранить. Правнуки тружеников тыла выпускают мирную продукцию. Электростанции, электородвигатели, насосы. Самый популярный из них "Бавленец". Свое название он получил в память о земляках - поколении победителей.Вера Куликова, Александр Чернышёв. "Вести-Владимир".