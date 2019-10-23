Чемпионка Паралимпийских игр – 2012 в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт подписала согласие на эвтаназию. Спортсменка страдала неизлечимым заболеванием, при котором человек ..

Чемпионка Паралимпийских игр – 2012 в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт подписала согласие на эвтаназию. Спортсменка страдала неизлечимым заболеванием, при котором человек испытывает сильные боли в мышцах, передает телеканал .Вервурт признавалась в одном из интервью, что испытывает боли даже по ночам и не может спать. Кроме того, у нее часто случались эпилептические припадки. Один раз во время такого приступа она пролила кипящую воду на ноги, пока готовила пасту. Ее госпитализировали с ожогами на четыре месяца, добавляет .