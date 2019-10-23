Владимир Путин в Сочи на полях саммита Россия - Африка проведет отдельные краткие встречи с лидерами восьми стран африканского континента. Каждая беседа будет длиться порядка 30-45 минут. Первым, с кем 23 октября встретился на саммите Владимир Путин, оказался его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси. Президенты говорили о крупных совместных проектах.

Владимир Путин в Сочи на полях саммита "Россия — Африка" проведет отдельные краткие встречи с лидерами восьми стран африканского континента. Каждая беседа будет длиться порядка 30-45 минут. Первым, с кем 23 октября встретился на саммите Владимир Путин, оказался его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси. Президенты говорили о крупных совместных проектах."Что касается двухсторонних отношений, то они развиваются успешно, — отметил Владимир Путин. — Мы работаем весьма активно по этим направлениям: имею в виду — вложить 190 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и привлечение до 7 миллиардов долларов. У нас на марше крупные проекты, о которых мы с вами договаривались. Это и атомная электростанция, и промышленная зона в Египте. Много проектов в области инфраструктуры транспорта. Мы находимся в постоянном контакте, в работе межведомственных организаций. У нас много важных вопросов, связанных с международной повесткой дня, борьбой с терроризмом, сорганизованной преступностью"."Мы рассматриваем российскую сторону, как надежного партнера африканского континента. Очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях, в частности, развивая и финансируя проекты инфраструктуры на африканском континенте", — ответил главе российского государства ас-Сиси.Президент Египта пригласил Путина на начало строительства в своей стране при участии Росатома АЭС "Эд-Дабаа". Ожидается, что закладка первого камня в основание энергоблока атомной электростанции в Египте пройдет во второй половине 2020 года. Всего станция будет состоять из четырех энергоблоков ВВЭР-1200 по 1200 мегаватт. Это энергоблоки поколения 3+, которые соответствуют самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Первый ток с АЭС в Египте будет получен в 2026 году.Путин принял приглашение. Дата визита Путина в Египет будет окончательно согласована по дипломатическим каналам. Кроме того, добавил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и ас-Сиси договорились продолжить работу по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и Египтом.Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит 23-24 октября 2019 года в Сочи. На саммит, который проходит под лозунгом "За мир, безопасность и развитие", приглашены руководители всех 54 государств Африки. Предложением воспользовались 43 лидера государств континента. Также на форум приехали 2 тысячи руководителей российских компаний и 3 тысячи бизнесменов из Африки. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.Телеканал "Россия 24" транслировал открытие форума в прямом эфире.