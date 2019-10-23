Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о капитуляции в Донбассе. Из-за сопротивления националистов официальный Киев так и не смог отвести войска от линии фронта. Лидер Незалежной сделал важное заявление для иностранной прессы.
Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о капитуляции в Донбассе. Из-за сопротивления националистов официальный Киев так и не смог отвести войска от линии фронта. Лидер Незалежной сделал важное заявление для иностранной прессы.
Находящийся в эти дни с визитом в Японии президент Украины
дал интервью местной прессе. Зеленский рассказал о своем видении конфликта в
Донбассе, о будущем региона и о подготовке новой встречи в нормандском формате.
Между Москвой и Киевом есть договоренности, нашедшие свое
отражение в "формуле Штайнмайера". В их числе – соглашение о
разведении войск на трех участках, сказал Зеленский в беседе с японским
изданием "Сегодня".
Несмотря на срыв разведения войск в населенных пунктах
Петровское и Золотое, разведение в Станице Луганской состоялось, заявил
президент. Что касается первых двух поселков, то там отвод подразделений
сорвался из-за нарушения режима тишины, пояснил Зеленский.
Затронул президент и тему особого статуса для Донбасса.
Националисты и участники так называемой АТО выступают резко против внесения
соответствующих изменений в Конституцию, утверждая, что это станет
"капитуляцией" Киева перед Москвой.
поспешил успокоить радикалов: капитуляции не
будет, заявил он. "Большинство людей в Украине это понимают. И все наши
европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали – и в минском
процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этом
говорят", – сказал глава государства.
Каков будет итоговый закон о Донбассе сказать пока никто не
может, подчеркнул . Но территории Киев сдавать не будет и не даст
превратить Донбасс в аналог Преднестровья, заверил президент.
Напомним, в начале октября Украина подписала так называемую
"формулу Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Документ
подразумевает проведение местных выборов в регионе, предоставление ему особого
статуса и внесение соответствующих изменений в Конституцию.