Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о капитуляции в Донбассе. Из-за сопротивления националистов официальный Киев так и не смог отвести войска от линии фронта. Лидер Незалежной сделал важное заявление для иностранной прессы.

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о капитуляции в Донбассе. Из-за сопротивления националистов официальный Киев так и не смог отвести войска от линии фронта. Лидер Незалежной сделал важное заявление для иностранной прессы.Находящийся в эти дни с визитом в Японии президент Украиныдал интервью местной прессе. Зеленский рассказал о своем видении конфликта вДонбассе, о будущем региона и о подготовке новой встречи в нормандском формате.Между Москвой и Киевом есть договоренности, нашедшие своеотражение в "формуле Штайнмайера". В их числе – соглашение оразведении войск на трех участках, сказал Зеленский в беседе с японскимизданием "Сегодня".Несмотря на срыв разведения войск в населенных пунктахПетровское и Золотое, разведение в Станице Луганской состоялось, заявилпрезидент. Что касается первых двух поселков, то там отвод подразделенийсорвался из-за нарушения режима тишины, пояснил Зеленский.Затронул президент и тему особого статуса для Донбасса.Националисты и участники так называемой АТО выступают резко против внесениясоответствующих изменений в Конституцию, утверждая, что это станет"капитуляцией" Киева перед Москвой.поспешил успокоить радикалов: капитуляции небудет, заявил он. "Большинство людей в Украине это понимают. И все нашиевропейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали – и в минскомпроцессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этомговорят", – сказал глава государства.Каков будет итоговый закон о Донбассе сказать пока никто неможет, подчеркнул . Но территории Киев сдавать не будет и не дастпревратить Донбасс в аналог Преднестровья, заверил президент.Напомним, в начале октября Украина подписала так называемую"формулу Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Документподразумевает проведение местных выборов в регионе, предоставление ему особогостатуса и внесение соответствующих изменений в Конституцию.