Расположенную на севере Красноярского края Дудинку наводнили песцы. Животные окружили мусорные баки, которые приняли за свои кормушки. Людей полярные лисицы не боятся, охотно позируя перед камерами.

Расположенную на севере Красноярского края Дудинку наводнили песцы. Животные окружили мусорные баки, которые приняли за свои кормушки. Людей полярные лисицы не боятся, охотно позируя перед камерами.Только на одной свалке местная жительница насчитала не менее 10 представителей семейства псовых. Белоснежные зверькит практически не обращали внимания на человека, продолжая рыться среди пакетов в поисках пропитания.Специалисты рекомендуют местным жителям не обманываться внешней безобидностью песцов и не приближаться к ним вплотную, поскольку те могут быть переносчиками бешенства.Песцы активно осваивают городское пространство уже второй год, в прошлом году они тоже столовались в Дудинке и Норильске.