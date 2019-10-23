США бросили курдов, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если курды не отойдут, то фактически попадут под каток турецкой армии.

США бросили курдов, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.Песков напомнил, что американцы последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, а в итоге бросили и предали их, заставляя воевать с турками.По его словам, абсолютно очевидно, что если курды не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". И тогда оставшиеся курдские формирования фактически "попадут под каток турецкой армии", передает РИА Новости.Накануне в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча продолжалась шесть с половиной часов. Ее итогом стало подписание меморандума. Стороны договорились, что север Сирии будут патрулировать российские военные, а курдские формирования должны отойти от границы на 30 километров вглубь страны.