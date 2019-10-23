Старшая дочь Анастасии Заворотнюк вышла в свет. Девушку заметили в ярком алом платье.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк вышла в свет. Девушку заметили в ярком алом платье.С тех пор, как родные больной раком артистки прервали молчание, поклонники буквально ночуют на страницах в социальных сетях, посвященных поддержке Анастасии и ее близким. Тем не менее, в последнее время на них не появляется новая информация, а вот в аккаунте Анны можно увидеть некие изменения.Ранее девушка закрывала комментарии от всех, чтобы, вероятно, избежать назойливых вопросов о состоянии его мамы. Теперь же молодая красавица вновь вышла в свет, позволив пользователям комментировать ее фото. Кстати, одно из последних отличается особенной яркостью.На снимке, размещенным на личной странице Анны в социальной сети "Инстаграм" она позирует в ярком алом платье собственного бренда. Наряд не отличается вычурными деталями – его дополняет только сам образ девушки с укладкой и макияжем. Единственной примечательной деталью является широкий модный в последнее время пояс в тон платья.23 Окт 2019 в 5:32 PDTВпрочем, как издание Teleprogramma.pro, девушка выглядит печальной. Все-таки ей немногим больше 20, а на нее уже свалились тяжелые жизненные испытания, связанный с болезнью мамы. Представители недобросовестных СМИ частенько караулят родных и друзей то у дома четы Заворотнюк, то у больницы актрисы. А ведь на плечах Анны еще и работа моделью. Остается только пожелать сил и терпения девушке.