Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Позднее ее осудили по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок заключения Бутиной истекает 25 октября. В настоящее время она находится в тюрьме Таллахасси (штат Флорида, США).В комментарии Антонова на странице посольства РФ в Facebook отмечается, что в случае депортации процесс высылки может занимать несколько дней. Для ускорения депортации Марии Бутиной ее загранпаспорт был заранее передан иммиграционным властям США.Российская дипломатическая миссия направила в Государственный департамент США ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Марии Бутиной на родину.Как отметил посол, предыдущий опыт возвращения граждан из США в Россию подтверждает, что процедура депортации сопряжена с определенными сложностями. В первую очередь это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, а также отсутствием свободных мест на авиарейсах.22 октября глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с Бутиной сообщил, что она планирует прилететь в Россию в течение трех дней после освобождения 25 октября.Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти. Ее приговорили к полутора годам тюрьмы, напоминает РИА Новости. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее лишение свободы.