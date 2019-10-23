Рейс авиакомпании Россия, который направлялся в Париж, задержался в петербургском аэропорту Пулково почти на 5 часов из-за попадания в двигатель птицы, пассажиров отправили резервным бортом.

В петербургском аэропорту Пулково задержан на 5 часов рейс авиакомпании "Россия", который направлялся в Париж, из-за попадания в двигатель птицы, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажиров отправили резервным бортом.Отмечается, что часть пассажиров обеспечили билетами на другие рейсы "Аэрофлота" и Air France. Другая часть смогла вылететь в Париж в 14:42 на лайнере Airbus А319.