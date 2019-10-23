Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну. // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле. И одну не потяну? – говорил Царь в филатовском Сказе о Федоте-стрельце. И эти слова вполне могут стать эпиграфом для описания отношений 82-летнего Андрея Кончаловского и его пятой жены – 46-летней Юлии Высоцкой.

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну. // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле. И одну не потяну?" – говорил Царь в филатовском "Сказе о Федоте-стрельце". И эти слова вполне могут стать эпиграфом для описания отношений 82-летнего Андрея Кончаловского и его пятой жены – 46-летней Юлии Высоцкой.Согласно новой возрастной классификации Всемирной Организации Здравоохранения, возраст в 75-90 лет считается преклонным. Но Андрей Кончаловский в старики записывать себя не собирается – активно работает, много путешествует.Только что на страницы его молодой красавицы-жены появился ряд романтичных снимков – влюбленные отдыхают сейчас в Италии. Там творили почти все великие писатели – от Гоголя до Горького, многие художники, включая Васнецова и Бенуа, такие прославленные музыканты, как Чайковский и Стравинский. А у четы главных русских патриотов Кончаловского и Высоцкой здесь есть недвижимость – несколько лет назад в Тоскане они приобрели родовое имение итальянских аристократов Манчини, которое было построено в XVIII веке. Сделали в нем хороший ремонт и теперь предпочитают выходные проводить тут, благо, что добраться можно порой быстрее, чем по пробкам до особняка на Рублевке в Подмосковье.23 Окт 2019 в 1:20 PDTНежный поцелуй и трогательные объятия привели в восторг поклонников пары. А Алла Пугачева и вовсе возбудилась, глядя на снимок прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой. "Замечательные!!! Любим вас" – оставила Примадонна комментарий под постом. "Взаимно" – ответила Высоцкая. И оставила смайлики в виде алых сердец. Отметки "нравится" под постом оставили многие звезд и даже юная любовница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.Стоит заметить, что сама Алла Пугачева тоже любит Италию. В 1986 году она даже записала песню "Ностальгия в Риме", музыку к которой сочинила сама.