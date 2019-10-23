Скандальный блогер Лена Миро пожалела возлюбленную рэпера Тимати. Обозревательница уверена, что модели Анастасии Решетовой живется несладко.

Скандальный блогер Лена Миро пожалела возлюбленную рэпера Тимати. Обозревательница уверена, что модели Анастасии Решетовой живетсянесладко.По словам Миро, до того, как стать манекенщицей, Решетова былаобычной девчонкой, мало чем отличающейся от большинства. Но в какой-то момент Анастасиизахотелось красивой жизни. Она сделала пластику лица и увеличила грудь."Вымя, которое ей Тимати приказывает демонстрировать публике,когда ему хочется повысить свою самооценку. Видно же, что неловко Насте стоятьу всех на виду с обнаженной грудью. Хочет казаться вамп, но в душе -закомплексованная девчонка, а потому и выглядит со своим декольте, как рабыняна невольничьем рынке. Сжалась вся от стыда. Тимати то выведет ее полуголую влюди, то заставит закутаться в мусульманские одежды. Он так развлекается", – говорит,смотря на фотографии Решетовой Миро.Такжезаставляют дружить с экс-возлюбленнойрэпера, Аленой Шишковой, которая пят лет назад подарила ему дочь Алису. Насте, якобы,приходится терпеть не только бывшую своего жениха, но и его мать Симону Юнусову.Последняя, по словам Миро, помыкает будущей невесткой."Решетова, конечно, сама виновата: так жаждет красивойжизни, что низвела себя до состояния половой тряпки. И, тем не менее, мне еежалко, хоть и дура она", – отметила обозревательница.20 Окт 2019 в 9:32 PDTПосле Лена Миро дала возлюбленной несколькосоветов. Во-первых, перестать подлизываться к Симоне Юнусовой, послать подальшеи отстранить ее от воспитания ребенка. Во-вторых, не заставлять Тимати жениться,а лучше вынудить его переписать недвижимость, или открыть ей настоящий бизнес.В-третьих, перестать конкурировать с Аленой Шишковой, так как та уже "сбитыйлетчик и, вообще, больна анорексией"."А, вообще, Настька, пока не поздно: беги! Пока молодая,пока красивая, вали в какую-нибудь хорошую страну, где мужчины уважают женщин,а не выводят их в свет на поводке, приказав то грудь вывалить, то хиджаб надеть",– рассудила Лена Миро.