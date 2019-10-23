Следственный комитет России опубликовал видео с места прорыва каскада из пяти дамб в Красноярском крае. Накануне спасатели обнаружили большой сейф, в котором оказался еще один металлический ящик. Вскрыв его, сотрудники МЧС обнаружили опечатанные колбы с золотом и концентратом для вторичной обработки. Общий вес находки составил около 18 килограммов.

Следственный комитет России опубликовал видео с места прорыва каскада из пяти дамб в Красноярском крае. Накануне спасатели обнаружили большой сейф, в котором оказался еще один металлический ящик. Вскрыв его, сотрудники МЧС обнаружили опечатанные колбы с золотом и концентратом для вторичной обработки. Общий вес находки составил около 18 килограммов. На это золото планируется наложить арест, чтобы использовать средства от его продажи на компенсацию семьям погибших и пострадавшим от аварии.Следствие изъяло содержимое сейфа и намерено использовать для возмещения ущерба семьям погибших и пострадавшим, сообщает телеканал "Россия 24". При прорыве дамбы пострадали 28 человек. Накануне был госпитализирован мужчина, который был на месте прорыва дамбы в Курагинском районе. После этого он приехал к родственникам в Красноярск, где ему стало плохо. Сейчас в больницах находятся 18 госпитализированных.17 человек при прорыве дамбы погибли, трое считаются пропавшими без вести.Холдинг "Сибзолото" сообщал о 44 пострадавших от размыва плотины на реке Сейба. Хлынувшая в 6 утра 19 октября вода, размывшая каскад дамб, затопила в поселке золотодобытчиков два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.