В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на выезде сыграет с немецким РБ Лейпцигом. Тренерский штаб сине-бело-голубых во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на предстоящее противостояние с быками.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде сыграет с немецким "РБ Лейпцигом". Тренерский штаб "сине-бело-голубых" во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на предстоящее противостояние с "быками".
"Зенит": Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Лунев, Осорио, Смольников, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мак.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #РБЛейпцигЗенит! pic.twitter.com/PUmIFsYLyr
— ФК «Зенит»