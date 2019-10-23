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<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-rb-lejpcig-zenit-dzyuba-i-azmun-vyjdut-s-pervyx-minut.html" target="_blank">РБ Лейпциг – Зенит. Дзюба и Азмун выйдут с первых минут</a> - В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на выезде сыграет с немецким РБ Лейпцигом. Тренерский штаб сине-бело-голубых во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на предстоящее противостояние с быками.