В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс на льду домашней арены Мэдисон Сквер Гарден в овертайме проиграл команде Аризона Койотс со счетом 2:3.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" в овертайме проиграл команде "Аризона Койотс" со счетом 2:3.Основное время встречи завершилось вничью 2:2. У гостей отличились Лоусон Круз (13-я минута) и Алекс Голигоски (33), а у хозяев льда обе шайбы забросил Тони Деанджело (26, 39). Победу "койотам" принес Кристиан Дворак, забивший на второй минуте овертайма.Российский форвард "рейнджеров" Павел Бучневич записал на свой счет одну голевую передачу, его одноклубник Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности "-1", а голкипер Александр Георгиев отразил 32 из 35 бросков по своим воротам."Рейнджерс" потерпел пятое поражение кряду и с пятью очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а "Аризона", одержавшая четвертую победу кряду, расположилась на шестой строчке на Западе, имея в активе 11 очков.