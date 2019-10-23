Во Владимире родители «солнечных» детей объединились в общественную организацию «Сокращая дистанцию».

Октябрь - всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна. Во Владимире родители «солнечных» детей объединились в общественную организацию «Сокращая дистанцию». Они решили поддержать всемирное движение своей акцией, создав плакаты с заблуждениями по поводу синдрома Дауна. По их словам, такая работа поможет снизить количество отказов в роддомах от таких детей. А также найти приемные семьи тем, кто уже остался без родителей. «Солнечные» дети ходят в обычные сады и школы. Успешно осваивают несложные профессии, занимаются спортом и проявляют себя в творчестве.Екатерина Максимова