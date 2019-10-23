Во Владимире родители «солнечных» детей объединились в общественную организацию «Сокращая дистанцию».
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-roditeli-vladimirskix-solnechnyx-detej-provodyat-specialnuyu-akciyu.html" target="_blank">Родители владимирских «солнечных» детей проводят специальную акцию</a> - Во Владимире родители «солнечных» детей объединились в общественную организацию «Сокращая дистанцию».
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-roditeli-vladimirskix-solnechnyx-detej-provodyat-specialnuyu-akciyu.html]Родители владимирских «солнечных» детей проводят специальную акцию[/url] - Во Владимире родители «солнечных» детей объединились в общественную организацию «Сокращая дистанцию».