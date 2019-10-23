С 22 октября Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции в Россию с двух белорусских предприятий из-за повторных нарушений. Ведомство также ужесточило лабораторный контроль за продукцией еще четырех комбинатов Белоруссии.

С 22 октября Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции в Россию с двух белорусских предприятий из-за повторных нарушений. Ведомство также ужесточило лабораторный контроль за продукцией еще четырех комбинатов Белоруссии, передает РИА Новости.Из-за повторного выявления остатков макролидов в сухом молоке и сыворотке запрещены поставки продукции "Бабушкина крынка", а также "Полоцкого молочного комбината" — из-за вновь выявленного несоответствия количества дрожжей в кефире.Кроме того, в отношении продукции "Гомельского белково-жирового завода" из-за двух случаев выявления ДНК крупного рогатого скота и курицы в мясокостной свиной муке вводится режим усиленного лабораторного контроля.Аналогичный усиленный контроль будет применен к продукции СП "Санта Бремор" в связи с выявлением красителей в продукции из форели, "ЭкспортАльфаГрупп", где в полуфабрикатах из говядины обнаружены листерии, а также за продукцией "Калинковичского маслосырзавода", где в концентрате сывороточных белков была найдена кишечная палочка.