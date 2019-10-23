Истребители Су-27 ВКС России встретили и проследили за американским стратегическим бомбардировщиком B-52H, который приблизился к воздушному пространству РФ.

Истребители Су-27 ВКС России встретили и проследили за американским стратегическим бомбардировщиком B-52H, который приблизился к воздушному пространству РФ.Инцидент произошел 19 октября над Черным морем, однако военные сообщили о нем только сейчас. Они уточнили, Су-27 сопровождали B-52Н, пока он двигался вдоль государственной границы РФ. Ближе 70 километров он к ней не подлетал, пишет агентство ТАСС.В начале 2019 года российским Су-27 уже приходилось сопровождать американские стратеги, но над Балтикой. Тогда несколько B-52Н участвовали в учениях НАТО и тренировались недалеко от российских границ.B-52H – основной американский носитель ядерного оружия. Его максимальный вес достигает 219 тонн. 31 тонна приходится на бомбы и крылатые ракеты. Стоимость каждой машины составляет 84 миллиона долларов. На вооружении ВВС США стоят 58 стратегов, 18 в резерве.