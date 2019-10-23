Россия списала африканским странам долги в общей сложности на 20 миллиардов долларов. Об этом в ходе форума Россия - Африка в Сочи сообщил президент Владимир Путин.

Россия списала африканским странам долги в общей сложности на 20 миллиардов долларов. Об этом в ходе форума "Россия — Африка" в Сочи сообщил президент Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"."Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки", — напомнил глава государства, вызвав аплодисменты зала, в котором присутствовали лидеры целого ряда африканских государств.Также Владимир Путин высказался за увеличение товарооборота между Россией и странами Африки."Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие 4-5 лет еще раз удвоить объем товарооборота — это как минимум", — указал он.При этом президент подчеркнул, что в настоящее время Россия экспортирует на рынки третьих стран больше сельскохозяйственной продукции, чем оружия."Оружия там на 15 миллиардов долларов, а по сельхозпродукции уже вышли на рубеж, по-моему, 25 миллиардов. Поэтому у нас есть хороший очень потенциал развития", — выразил уверенность Владимир Путин.Он также приветствовал создание в рамках Африканского союза африканской континентальной зоны свободной торговли, отметив, что Россия готова содействовать работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках африканской зоны свободной торговли и общего рынка ЕАЭС.