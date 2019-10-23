Строители начали испытания на прочность железнодорожной части Крымского моста. По нему пустили составы, под завязку нагруженные щебнем.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-rossiyane-razinuli-rot-ot-proisxodyashhego-na-krymskom-mostu.html" target="_blank">Россияне разинули рот от происходящего на Крымском мосту</a> - Строители начали испытания на прочность железнодорожной части Крымского моста. По нему пустили составы, под завязку нагруженные щебнем.
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-rossiyane-razinuli-rot-ot-proisxodyashhego-na-krymskom-mostu.html]Россияне разинули рот от происходящего на Крымском мосту[/url] - Строители начали испытания на прочность железнодорожной части Крымского моста. По нему пустили составы, под завязку нагруженные щебнем.