Россияне буквально скупают подешевевшую красную икру. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на Коммерсант. При этом, как выяснили статистики, деликатесы покупают не только чаще, но и в ..

Россияне буквально скупают подешевевшую красную икру. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на "Коммерсант". При этом, как выяснили статистики, деликатесы покупают не только чаще, но и в больших объемах.Так, во втором квартале 2018 года лишь 24,5% опрошенных жителей крупных городов старше 16 лет признались, что хотя бы раз в течение последних трех месяцев ели красную икру, то во втором квартале 2019-го об этом заявили уже 33,5% респондентов.