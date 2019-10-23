Российский теннисист, 22-я ракетка мира Андрей Рублев на старте турнира в Вене в трех сетах за два часа 20 минут обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Российский теннисист, 22-я ракетка мира Андрей Рублев на старте турнира в Вене в трех сетах за два часа 20 минут обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).Рублев дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11, а у Бублика, занимающего 51-е место в рейтинге ATP, 20 эйсов, 17 двойных ошибок и один реализованный брейк из восьми.Таким образом, россиянин вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять Хен Чон (Южная Корея, 139), обыгравший в первом круге канадца Милоша Раонича (32) – 6:4, 7:5.