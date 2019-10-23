Продюсер поделилась в соцсети роликом, который вызвал море критики. Яна Рудковская рассмешила россиян нелепым внешним видом.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-rudkovskuyu-vysmeyali-za-video-s-golubem.html" target="_blank">Рудковскую высмеяли за видео с голубем</a> - Продюсер поделилась в соцсети роликом, который вызвал море критики. Яна Рудковская рассмешила россиян нелепым внешним видом.
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-rudkovskuyu-vysmeyali-za-video-s-golubem.html]Рудковскую высмеяли за видео с голубем[/url] - Продюсер поделилась в соцсети роликом, который вызвал море критики. Яна Рудковская рассмешила россиян нелепым внешним видом.