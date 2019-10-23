Гендиректор юрьев-польского предприятия «Лиственница» признан виновным в гибели рабочего. Сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Гендиректор юрьев-польского предприятия «Лиственница» признан виновным в гибели рабочего. Сообщает пресс-служба регионального Следкома.Установлено, что 11 марта подсобный рабочий предприятия при помощи мостового электрокрана участвовал в сортировке пиломатериала. После неравномерного закрепления древесины одна пачка 6-метровых досок съехала на бок, рабочий предпринял попытку поправить стропы, прошел между пачками, и в этот момент из-за резкого смещения груза, рабочего придавило. Работники, находившиеся на площадке, помогли ему выбраться, вызвали «скорую ». Однако полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью, 57-летний мужчина скончался.Следователь установил, что электрический кран не соответствует требованиям безопасности и снят с учета в Ростехнадзоре. Рабочий не проходил обучение и инструктаж, при этом на производстве отсутствовало должностное лицо, ответственное за соблюдение безопасности и охраны труда. В ходе следствия дирекция предприятия оказала семье погибшего материальную помощь. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.