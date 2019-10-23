Заявки на участие уже подали более 350 костромичей

Жители Костромской области активно включились в третий сезон конкурса «Лидеры России - 2020». Заявки на участие уже подали более 350 костромичей. Руководители всех уровней, готовые повысить уровень своих управленческих компетенций и профессиональных качеств, могут подать заявки до 27 октября.Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом данной платформы, объединяющей 20 самостоятельных направлений. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.За две недели с начала заявочной кампании на конкурс подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Треть из них - из Центрального федерального округа. Более 350 заявок подано жителями Костромской области.Активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России» жителей региона призвал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Глава региона неоднократно подчеркивал необходимость и важность подготовки, развития компетенций управленческих кадров. Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников, чтобы научиться ставить и решать глобальные задачи. Также победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет.Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.Онлайн-регистрация участников проходит до 27 октября 2019 года. С подробной информацией о подаче заявок и участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта (лидерыроссии.рф).