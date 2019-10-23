Два американских военных самолета совершили тренировочный полет над Черным морем близ Крыма. Сообщается, что они отрабатывали бомбардировку российского полуострова.

Два американских военных самолета совершили тренировочный полет над Черным морем близ Крыма. Сообщается, что они отрабатывали бомбардировку российского полуострова.Учения американских бомбардировщиков состоялось при участии военных Украины, Румынии и Грузии. Самолеты B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, долетели до Черного моря и, приблизившись к Крыму, но не нарушая границ российского полуострова, сымитировали бомбардировку, передает телеканал "".Сообщается, что конструкция американских бомбардировщиков B-52H позволяет им нести на борту ядерное оружие. Отрабатывали ли его применение американские пилоты во время своих учений не уточняется.Американские самолеты были переброшены через Атлантический океан 10 октября. Примечательно, что сразу после перелета они приняли участие в провокации близ границ Калининградской области, а только затем сели в Англии.Материал дополняется.