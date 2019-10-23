Очередная авария с участием такси спровоцировала разговоры о профпригодности водителей.

Очередная авария с участием такси спровоцировала разговоры о профпригодности водителей. С одной стороны, несомненное удобство для потребителя. Машина в течение 5 минут приезжает в любую точку города по нажатию кнопки в телефоне или одному звонку. С другой стороны, есть опасность, что водитель, отработавший смену в 10-12 часов, не справится с управлением или за рулём и вовсе окажется водитель с недостаточным опытом вождения. По закону необходим трёхлетний стаж, чтобы управлять такси. Вот об этом и поговорим сегодня в прямом эфире на Маяке (103.9 FM) в 17.05. Не пропустите! А в наших соцсетях мы проим ответить на вопрос: достаточно ли стажа в три года вождения для управления такси?