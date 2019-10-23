Громкий скандал вокруг реконструкции памятника погибшим в Великой Отечественной войне разгорелся в Пушкинском районе Подмосковья. Жители обнаружили на месте монумента груду обломков, а капсулы времени с посланиями для потомков оказались на свалке.

Громкий скандал вокруг реконструкции памятника погибшим в Великой Отечественной войне разгорелся в Пушкинском районе Подмосковья. Жители обнаружили на месте монумента груду обломков, а "капсулы времени" с посланиями для потомков оказались на свалке. Местные власти утверждают, что скульптуру демонтировали в рамках ремонта. А жители уверены, что это был варварский снос и требуют вернуть памятник на место.Жителей поселка Зверосовхоз Пушкинского района Московской области возмущены до предела — строители разрушили памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны. Просто свалили монумент экскаватором и теперь зачищают территорию мемориала. Все в рамках контракта, уверяют местные чиновники."Он не разрушен. Памятник демонтирован. Поскольку памятник был выполнен из бетона, его нельзя было краном снять. То есть бетон разрушился, поэтому он был демонтирован", — объясняет Алексей Колотушкин, первый заместитель главы администрации сельского поселения Царевское.Вот результат демонтажа: в груде обломков лишь красная звезда на уцелевшей каске советского солдата.- Никто вообще не знал, что будет сноситься этот памятник. Потому что ни один местный житель не подписался бы под этот снос. Никто!Бетонный монумент советскому солдату, приклонившему колено и склонившему голову в память о жертвах войны, стоял здесь. Теперь на этом месте ничего нет. Местным жителям впору склонить головы в память о солдате-победителе.Мемориал установили в середине 50-х годов. Каждый год 9 мая к этому месту тянулись все жители поселка — шли семьями, с цветами и фотографиями своих ветеранов. Но к 75-летнему юбилею Победы местные власти решили подлатать памятник. Подрядчика нашли в Тольятти.- Можно не снимать, пожалуйста?- Нет, мы не можем не снимать, потому что вы представляете компанию, которая снесла памятник. То есть, вы отказываетесь говорить?Его начальник неподалеку прячется в дорогой машине. Разбежались и все реконструкторы.А на плакате рисунок будущего мемориал: мать провожает солдата на фронт. Вместо хрупкого бетона — бронза. И ни слова о том, зачем же сломали прежний памятник.В основание монумента при монтаже жители положили три "капсулы времени" с посланиями потомкам. Потомки эти письма при демонтаже, видимо, не заметили.- Хотелось бы узнать, куда это все вывозилось. Может быть они с этим мусором и вывезли эти капсулы.Поисковики несколько часов обследовали территорию, но ничего не нашли.Николаю Петровичу Гальцину 95 лет. Освобождал Европу, воевал в Манчжурии, помнит, как вместе с земляками радовался, когда устанавливали памятник солдату. Узнав о том, что монумента больше нет, надел пиджак с медалями и упросил внука отвести на обломки мемориала. Для ветерана это не просто скульптура."Памятник! А как же. Это ведь будущее", — говорит Николай Гальцин, ветеран Великой Отечественной войны.Будущее, по мнению рекострукторов, должно выглядеть иначе.- Но так поступать — вандально — это просто невозможно! Мы все дети тех, кто защищал эту Родину.Местные власти уверяют, что новый мемориал будет лучше предыдущего. Но жители требуют восстановить памятник в прежнем виде.