Свидетель по делу о теракте в петербургском метро рассказал, как готовили смертника Джалилова, и о собственном задании взорвать военный корабль во Владивостоке.

Свидетель по делу о теракте в петербургском метро рассказал, как готовили смертника Джалилова, и о собственном задании взорвать военный корабль во Владивостоке.Показания 28-летнего Мухаммаджона Турдиева, находящегося в Киргизии (его дело выделено в отдельное производство), были зачитаны прокурором во время заседания Московского окружного военного суд, передает "Интерфакс".По словам Турдиев, вместе с Джалиловым он проходил подготовку в лагере террористов в Сирии. Вместе с ними обучались еще около 100 человек. В конце обучения боевики сдавали экзамен по минно-взрывной подготовке."После обучения меня, Джалилова и еще несколько человек начали готовить в качестве террористов-смертников. Насколько я знаю, Джалилова отправили в Идлиб. Где именно он должен был совершить самоподрыв, я не знаю", — сообщил Турдиев.Про себя Турдиев сообщил, что ему поручили взорвать один из военных кораблей в порту Владивостока. Однако попасть туда он не смог — из-за ограничения на въезд его не пустили на территорию России. Во время попытки нелегально проникнуть в РФ через Украину его задержали украинские пограничники. Несостоявшийся боевик был депортирован на родину в Киргизию.Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года. Джалилов привел бомбу в действие в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический Институт". В результате погибли 16 человек, в том числе и предполагаемый террорист, еще более 67 получили ранения.Еще одна бомба была оставлена на платформе станции "Площадь Восстания", однако сотрудники правоохранительных органов ее вовремя обнаружили и обезвредили.