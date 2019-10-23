Недавно стало известно, что Гоген Солнцев купил своей престарелой жене Екатерине Терешкович гроб. Дальше – больше: теперь фрик, прославившийся благодаря эфирам на России 1, заставил супругу написать завещание, потому что ее состояние ухудшается.

Недавно стало известно, что Гоген Солнцев купил своей престарелой жене Екатерине Терешкович гроб. Дальше – больше: теперь фрик, прославившийся благодаря эфирам на "России 1", заставил супругу написать завещание, потому что ее состояние ухудшается.16 Авг 2019 в 3:41 PDTМатериал дополняется