Недавно ведущая Елена Летучая получила роль в новом сезоне сериала Ивановы-Ивановы. Во время съемок знаменитость попала в экстремальную ситуацию.

Недавно ведущая Елена Летучая получила роль в новом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы". Во время съемок знаменитость попала в экстремальную ситуацию.По сюжету светская львица играет знойную красотку из Москвы, которую пригласили для проведения презентации в воронежском автосалоне. В нем Леша Иванов, которого играет Михаил Трухин, решает открыть зоопарк.Но, естественно, все пошло не по плану – все животные сбегают. К слову, там были енот, баран, крысы и настоящая рысь. Летучая при виде хищников взбирается на капот, чтобы спастись.В реальной жизни Елена боится только змей и волков, остальных зверей они страшными не считает. Она призналась, что, на самом деле, очень любит животных. Тем не менее, ведущая переживала, что ее могут покусать."Но, в целом, здорово принимать участие в проекте, который мне самой нравится", – отметила звезда.22 Окт 2019 в 8:45 PDTТакже Елена выделила тот факт, что ее героиня предстанет в наряде местных дизайнеров. Она заявила, что сама она предпочитает брендовые вещи и такое платье ни за что бы не купила.