Надежды на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет остановить войну в Донбассе, тают на глазах. Многие окончательно разочаровались в лидере Незалежной.

Надежды на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет остановить войну в Донбассе, тают на глазах. Многие окончательно разочаровались в лидере Незалежной.Несмотря на наметившийся в сентябре и начале октябре прогресс, урегулирование в Донбассе вновь забуксовало. Официальный Киев не смог выполнить даже часть соглашений и отвести войска в двух населенных пунктах региона."Сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту", – сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разумеется, представитель главы государства имел в виду Владимира Зеленского и его окружение.Мотивы поведения украинского лидера понять сложно, отметил известный политолог и телеведущий Сергей Михеев. Эксперт не исключил, что Зеленский одновременно и боится что-то делать, и играет двойную игру.Сам факт того, что вооруженные подразделения отказываются подчиняться президенту, говорит о наличии нескольких центров силы в государстве. ", как и предполагалось, не способен с этим справиться", – констатировал политолог в беседе с порталом "Украину.ру".По словам Михеева, президент Украины не способен отдать под суд разбушевавшихся националистов, сделать это глава государства боится. вынужден делать и говорить только то, что нравится радикалам, заключил эксперт.Зеленский: - Украина благодарит Японию за поддержку в вопросе возвращения Крыма.Абэ: - Япония благодарит Украину за поддержку в вопросе возврата Южных Курил.Зеленский: - Вам вернули?Абэ: - Нет, а вам?Зеленский: - И нам - нет. Слава Украине!Абэ: - Самураям слава!(с)...— Надежда (@negfz1)