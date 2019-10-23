Президент США Дональд Трамп выделил 4,5 миллиона долларов на финансирование организации Белые каски.

Президент США Дональд Трамп выделил 4,5 миллиона долларов на финансирование организации "Белые каски". Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.Вашингтон призывает союзников присоединиться к этой поддержке, сообщает телеканал "Россия 24"."Белые каски" позиционируют себя как добровольческая гуманитарная структура. Тем не менее организация не раз попадалась на использовании постановочных кадров, что доказывала Россия. А в феврале 2019 года инсценировку химической атаки подтвердили и журналисты телеканала BBC.