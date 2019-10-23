Через наш регион пройдёт участок с 80 по 224 км платной трассы

На сайте администрации Судогодского района появилась схема отрезка новой скоростной трассы «Москва-Нижний Новгород-Казань», проходящей через Владимирскую область.Согласно опубликованной схеме, через наш регион пройдёт участок с 80 по 224 км платной трассы. Скоростная автомобильная дорога «Москва – Нижний Новгород – Казань» проходит в границах Владимирской области, по территориям Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского районов.План готовит инженерная группа «Строй-Проект», которая проектировала платный автобан между Москвой и Санкт-Петербургом, а также подготавливала дороги Сочи к Олимпиаде 2014 года.Посмотреть схему вы можете .