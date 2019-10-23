Знаменитый некогда чудотворный образ Спас Москворецкий, считавшийся безвозвратно утраченным, открыт для почитателей благодаря Станиславу Николаеву, председателю Совета директоров Меркатор Холдинг.

Знаменитый некогда чудотворный образ "Спас Москворецкий", считавшийся безвозвратно утраченным, открыт для почитателей благодаря Станиславу Николаеву, председателю Совета директоров "Меркатор Холдинг".14 октября, в почитаемый у православных праздник ПокроваБогородицы, произошло знаковое событие в церковной и культурной жизни страны. Всобор Василия Блаженного торжественно внесли икону "Господь Вседержитель",созданную во второй четверти XVII века и считающуюся чудотворной. Реликвиюпожертвовал Станислав Николаев – председатель Совета Директоров ООО "МеркаторХолдинг", в прошлом году купивший ее на антикварном рынке.Дар предпринимателя тем более ценен, что он с 1927 годачислился пропавшим без вести. Известно, что церковная реликвия была написанасеверным мастером в царствование Алексея Михайловича. Ценность была принесена вдар Зосимо-Савватьевской пустыни, которую в 1653 году основал духовник царяСтефан Вонифатьев. Эта пустынь первоначально находилась возле Красного холма, атри года спустя была перенесена в деревню Фаустово, на юго-восток от Москвы. Встолице России ей принадлежала часовня возле ныне несуществующих Москворецкихворот.В ней и была размещена подаренная северянами икона. Она получила отпочитателей второе неофициальное название ― "Спас Москворецкий", которыйсчитался чудотворным. Верующие люди рассказывали о многочисленных примерахчудесных исцелений возле него.Для историков, в том числе исследователей православия ирусской культуры, "Спас Москворецкий" интересен как предмет церковного обихода,созданный до религиозной реформы и сохранившийся до наших дней. Главный научныйсотрудник ГИМа Елена Юхименко отмечает одну важную деталь. Текст тропарявторого гласа, входящего в службу Нерукотворному образу Спасителя, написан всоответствии с текстом издания службы 1646 году. Это позволяет относительно точнодатировать время написание иконы ― вторая четверть XVII века, но никак не ранее1656 года.В это время патриарх Никон начал исправлять тексты, образы иобрядность. Реликвия пережила и никонову реформу, и нашествие Наполеона в 1812,и революцию с последующим истреблением предметов культа. Советское руководстводаже позаботилось его сохранением в качестве памятника культуры и поместило вГосударственный исторический музей.Однако в 1927 году "Господь Вседержитель" исчез. Где онпребывал последующие девяносто с лишним лет неизвестно до сих пор. Однакохудшие опасения не подтвердились, старинная святыня не пропала навсегда безследа. В 2018 году реликвия "всплыла" на антикварном рынке. Ее приобрелСтанислав Юрьевич Николаев, председатель совета директоров машиностроительной компании"Меркатор Холдинг".Узнав, какая ценность попала ему в руки, господин Николаеврешил подарить ее стране. "Чудотворная икона не может дарить чудеса одномучеловеку или одной семье. Она должна дарить чудеса всем страждущим", —прокомментировал свое решение господин Николаев.Патриарх Кирилл благословил передачу реликвии в Покровскийсобор, где она и была размещена. Сейчас легендарный "Спас Москворецкий" открыти для прихожан, и для простых посетителей. Ведь Храм Василия Блаженного (подэтим именем большинство знает собор Покрова Богородицы) ― это одновременно имузей, и храм."Бытует мнение, что в России не было эпохи Возрождения. Нотакие иконы опровергают эту точку зрения. В России был Ренессанс, но он былсвой, другой. У нас было свое Возрождение – православное. Посмотреть на такуюикону – это все равно, что посмотреть на Сикстинскую капеллу. Та жеэнергетика", – так высказался сам даритель во время церемонии передачиреликвии.