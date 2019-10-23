Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на экономическое давление, которое якобы оказывает на его страну Россия. Также он заметил, что вокруг белорусских границ зреет некая дуга напряженности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на экономическое давление, которое якобы оказывает на его страну Россия. Также он заметил, что вокруг белорусских границ зреет некая дуга напряженности.Чем дольше в обществе ведутся разговоры об интеграции России и Белоруссии, тем менее оптимистическим становится настрой Александра Лукашенко, заметили многие специалисты. Батька и раньше мог позволить себе открыто и жестко критиковать тех, кто оказывает ему экономическую поддержку, надеясь выбить еще более выгодные условия. Однако в последнее время он стал делать это практически в ежедневном режиме.В частности, пожаловался на Россию Александр Лукашенко во время разговора с журналистами казахстанского информационного агентства "Хабар". "Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок", – заявил белорусский президент. "Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед", – добавил он.Примечательно, но ранее по тому же самому поводу Александр Лукашенко жаловался на встрече со студентами. Он заявил, что Россия вводит некие сдерживающие меры, которые тормозят белорусское производство продуктов питания. При этом российская сторона напомнила, что это именно президент Белоруссии чаще всего выступает противником создания общего рынка для Евразийского экономического союза.Впрочем, есть у Александра Лукашенко еще один повод для жалоб. Он рассказал о том, что близ границ Белоруссии накаляется обстановка. "Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности", – цитирует белорусского лидера. Он обратился к военнослужащим с просьбой сделать все, "чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле".