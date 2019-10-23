Жена Олега Газманова объявила кастинг на роль невесты для своего сына – Филиппа Газманова. Успешной кандидатке она обещала рассказать, как манипулировать ее чадом.

Жена Олега Газманова объявила кастинг на роль невесты для своего сына – Филиппа Газманова. Успешной кандидатке она обещала рассказать, как манипулировать ее чадом.Шутливое заявление женщина сделала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Она отметила, что не так давно сходила вместе с сыном на новый фильм о Малифисенте. История закручена так, что главная колдунья не хочет, чтобы ее крестница принцесса Аврорра выходила замуж за своего возлюбленного – принца Филиппа.Как Пятый канал, Марина решила полностью отвергнуть сходство с Диснеевской героиней и рассказала, что наоборот хотела бы найти для своего Филиппа подходящую невесту. "Я даже очень жду хорошую девочку для сына и рада буду поделиться всеми знаниями по пользованию предмета своего обожания! Ау, моя девочка-принцесса, ты где?", – написала Марина.