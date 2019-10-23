Макдональдс на севере Москвы подвергся нападению вооруженного мужчины. Злоумышленник обчистил кассу, но разгуляться не успел - в тот же день его задержали.

"Макдональдс" на севере Москвы подвергся нападению вооруженного мужчины. Злоумышленник обчистил кассу, но разгуляться не успел — в тот же день его задержали, сообщили в столичном управлении МВД.Целью налетчика стал ресторан быстрого питания на Широкой улице. Переступив его порог, мужчина в медицинской маске на лице и пистолетами в руках сразу направился к сотруднику за кассой и на глазах других посетителей потребовал отдать ему всю выручку. Пришлось звать управляющего, который не стал препираться и отдал деньги.Злоумышленник скрылся, но через несколько часов его задержали в Подмосковье. Сумму похищенного стражи порядка не уточняют, как и то, успел ли мужчина потратить деньги.Своей вины подозреваемый в разбое, ранее уже бывавший в колониях, не признал.