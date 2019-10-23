Светлана Орлова стояла во главе региона больше пяти лет.
Она оставила яркий след в истории развития региона. Свой юбилей сегодня отмечает Светлана Орлова
, бывший губернатор Владимирской области, а ныне аудитор Счетной палаты России. Светлане Юрьевне- 65.
Напомним, Светлана Орлова
стояла во главе региона больше пяти лет. В марте 2014-ого указом Президента Российской Федерации Светлана Юрьевна была назначена временно исполняющим обязанности губернатора. И уже в сентябре 2013-ого одержала победу на выборах. Тогда за неё проголосовали почти 75 процентов жителей региона. При Светлане Орловой область "зазвучала" на федеральном уровне. В годы её руководства во Владимирской области был реализован ряд крупных проектов. Введено в строй множество важнейших объектов. От Лыбедской магистрали и ледового дворца во Владимире до реконструкции Патриаршего сада и создания пешеходной зоны на Георгиевской.
Александр Сыпченко, "Вести-Владимир"