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<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-svoj-yubilej-segodnya-otmechaet-svetlana-orlova-byvshij-gubernator-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Свой юбилей сегодня отмечает Светлана Орлова, бывший губернатор Владимирской области</a> - Светлана Орлова стояла во главе региона больше пяти лет.