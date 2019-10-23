Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.Как передает "Интерфакс", глава Белого дома отметил, что дал указание министру финансов отменить все ограничения против Турции, введенные 14 октября в ответ на операцию Анкары "Источник мира на территории северо-востока Сирии. Трамп добавил, что санкции вернутся, если Турция вновь начнет боевые действия, в частности, будут значительно повышены пошлины на сталь и всю другую продукцию из этой страны.Анкара остановила военную операцию, после того, как на переговорах в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что курдским отрядам на севере Сирии дается 150 часов на отход от границы, после чего данную территорию будут совместно патрулировать российские и турецкие военнослужащие, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.