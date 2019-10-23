Наставник чемпионов Италии по футболу из туринского Ювентуса Маурицио Сарри после матча своей команды на стадии группового этапа Лиги чемпионов против московского Локомотива (2:1) отметил, что его подопечным удалось не потерять голову в тот момент, когда гости вели в счете 1:0.

Наставник чемпионов Италии по футболу из туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча своей команды на стадии группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) отметил, что его подопечным удалось "не потерять голову" в тот момент, когда гости вели в счете 1:0."У нас были некоторые проблемы в обороне, — цитирует тренера Football Italia. – К несчастью, мы пропустили контратаку, после этого соперник стал еще более плотно играть в защите. Думаю, мы здорово справились в том плане, что не потеряли голову. Мы сохраняли спокойствие и двигали мяч. Мы чувствовали, что игру можно перевернуть. Реальная тревога могла привести к панике".Сарри отметил, что игроки "Юве" нанесли 28 ударов по воротам: "Я также сказал ребятам, что мы бьем рекорды Лиги чемпионов по владению мячом. Риск заключался в том, что мы будем продолжать биться о стену и начнем нервничать, но мы не теряли голову"."К сожалению, наша схема предполагает, что мы больше давим по центру. Во втором тайме мы старались больше действовать правым флангом, потому что Дибала в роли треквартисты чаще смещается направо, и в связи с этим мы зачастую действуем односторонне. Мы работаем над этим", — признался Сарри."Локомотив" в первом тайме начал медленно, а потом ускорился, а мы все это время действовали медленно. Хорошая новость в том, что в ментальном плане у нас все было здорово, иначе мы бы не смогли сохранить хладнокровие, чтобы подобрать ключ к их воротам", – сказал тренер "Ювентуса".