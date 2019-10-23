Анастасия Волочкова любит эпатировать своих поклонников необычными выходками. Правда, в этот раз знаменитость немного перегнула палку.

Анастасия Волочкова любит эпатировать своих поклонников необычными выходками. Правда, в этот раз знаменитость немного перегнула палку.В мире шоу-бизнеса балерина славится как одна из самых открытых личностей, но порой, ее открытость миру не приносит ничего, кроме неприятной реакции. Так танцовщица поделилась с поклонниками фото, на котором показала что бывает, если перетренируешься.На снимке, размещенном на личной странице Волочковой в социальной сети "Инстаграм", женщина с гордостью или же досадой демонстрирует стертую в кровь пятку. Верхний слой кожи слез. Видимо, Анастасия занималась в неудобной обуви. Впрочем, не исключено, что она слишком сильно прыгала – сразу же после неприятного фото знаменитость опубликовала видео, где скачет вместе с детьми.Публикацию танцовщица подписала просто и лаконично: "Порепетировала..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст она дополнила смайликом и целой кучей хэштегов.За три часа публикация набрала больше трех тысяч лайков, однако сразу за этим последовало бессчетное количество неблагоприятных комментариев. Многие осудили знаменитость за такие кадры. Пользователи высказались, что не стоит делиться такими подробностями своей жизни.23 Окт 2019 в 5:31 PDTБольше нечего показать?", "А нам это зачем？🤔 ", "А мозоли с других мест можно?", "Я только есть начал, и здесь такое. Мне чет поплохело, аппетит пропал", "Настя😹😹😹, надо запустить флешмоб у кого чего и выставлять, может у кого эпиляция неудачная или Геморой от сидячей работы ... и все выкладываем на своих страничках 😂", – высказались фолловеры Волочковой.