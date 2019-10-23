Турция прекращает свою операцию Источник мира в Сирии. Об этом накануне заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоге многочасовых переговоров президента Владимира ..

Турция прекращает свою операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом накануне заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоге многочасовых переговоров президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет .Боевые действия на севере Сирии длились 13 дней. Согласно заключенному между Путиным и Эрдоганом меморандуму, статус-кво территории, где уже заняли позиции турки в рамках операции "Источник мира", сохранится, уточняет .