Двухэтажный торговый комплекс площадью тысяча квадратных метров снесен у метро Бауманская в Москве. Объект стал незаконным, пояснили в пресс-службе московской Госинспекции по недвижимости. У владельца торгового объекта по улице Бауманская, 33, закончился срок аренды.

Двухэтажный торговый комплекс площадью тысяча квадратных метров снесен у метро "Бауманская" в Москве. Объект стал незаконным, пояснили в пресс-службе московской Госинспекции по недвижимости. У владельца торгового объекта по улице Бауманская, 33, закончился срок аренды.Договор расторгнут, демонтаж провела префектура Центрального округа Москвы, сообщает РИА Новости. Госинспекция по недвижимости обещает, что территорию, на которой находился торговый центр, приведут в порядок и благоустроят. Возможно, благоустройство уже началось: с торца здания исчез портрет Константина Станиславского. Его коммунальщики закрасили белой краской. Граффити с портретом театрального режиссера появилось в 2014 году в рамках проекта "Наследие". Закрасили также "Послание" на Рождественке.За уличное искусство в Москве с недавних пор отвечает не департамент культуры, как раньше, а департамент ЖКХ. В департаменте ЖКХ Москвы начали уничтожение рисунков с улиц, которые были созданы до принятия новых правил. Кроме того, отмечают авторы граффити, попавших под валик творений, уничтожать то, что уже создано, глупо.И нелогично: по новым правилам разрешены только изображения выдающихся личностей, исторические события, наука, спорт и искусство. Получается, что Станиславский, по мнению чиновников от коммунального хозяйства, не выдающаяся личность, раз его изображение замазали.Под угрозой цветной рисунок Майи Плисецкой бразильского художника Эдуардо Кобру на торце здания XIX века у сквера прославленной балерины на Большой Дмитровке. Его собираются закрасить до 8 ноября. Оно, якобы, нарушает колористику исторической улицы.По новым правилам заявка на рисунок должна быть подана в департамент ЖКХ, который согласует его с еще шестью ведомствами. По новым правилам у художников должно быть 180 дней для легализации уже существующих картин, но авторов уничтоженных работ никто даже об их предстоящем уничтожении не уведомил.