Заниматься утренней зарядкой необходимо перед завтраком. По заявлениям
ученых, такая физическая активность позволяет снизить риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить развитие диабета и сжечь подкожный
жир.
Заниматься утренней зарядкой необходимо перед завтраком. По заявлениям
ученых, такая физическая активность позволяет снизить риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить развитие диабета и сжечь подкожный
жир.
В эксперименте, который длился шесть недель, приняли участие
30 человек. Все испытуемые страдали либо избыточным весом, либо ожирением.
Специалисты разделили
их на три контрольные группы. Первые делали гимнастику натощак, другие – после завтрака,
третьи не делали зарядку вообще.
В результате эксперты пришли к выводу, что все, кто делал упражнения, худели, причем с одинаковой скоростью. Однако спорт перед едой позволял снизить
уровень инсулина в крови, что, в свою очередь, помогало вдвое . У испытуемых, занимающихся натощак, не было скачков уровня сахара в крови,
что снижает риск возникновения диабета II типа, а также сердечно-сосудистых недугов.
Как сообщает со ссылкой на
,
сделать упражнения эффективнее можно без добавления нагрузки. Для лучшего
достаточно изменить распорядок дня.