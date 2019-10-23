Заниматься утренней зарядкой необходимо перед завтраком. По заявлениям ученых, такая физическая активность позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить развитие диабета и сжечь подкожный жир.

Заниматься утренней зарядкой необходимо перед завтраком. По заявлениямученых, такая физическая активность позволяет снизить риск развитиясердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить развитие диабета и сжечь подкожныйжир.В эксперименте, который длился шесть недель, приняли участие30 человек. Все испытуемые страдали либо избыточным весом, либо ожирением.Специалисты разделилиих на три контрольные группы. Первые делали гимнастику натощак, другие – после завтрака,третьи не делали зарядку вообще.В результате эксперты пришли к выводу, что все, кто делал упражнения, худели, причем с одинаковой скоростью. Однако спорт перед едой позволял снизитьуровень инсулина в крови, что, в свою очередь, помогало вдвое . У испытуемых, занимающихся натощак, не было скачков уровня сахара в крови,что снижает риск возникновения диабета II типа, а также сердечно-сосудистых недугов.Как сообщает со ссылкой насделать упражнения эффективнее можно без добавления нагрузки. Для лучшегодостаточно изменить распорядок дня.