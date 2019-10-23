Онкологи говорят, что предрасположенность к раку может иметь генетическую природу. Иными словами, если в семье был онкобольной, то резко увеличивается возможность оказаться в зоне риска и у его детей, внуков. Тяжелая болезнь может проявиться даже через несколько поколений!..

Онкологи говорят, что предрасположенность к раку может иметь генетическую природу. Иными словами, если в семье был онкобольной, то резко увеличивается возможность оказаться в зоне риска и у его детей, внуков. Тяжелая болезнь может проявиться даже через несколько поколений!..Семейная могила Заворотнюк находится на закрытом кладбище деревни Анкудиново в Новомосковском административном округе столице. Там похоронен родной брат знаменитой актрисы Святослав, его жена Надежда и отец Юрий Заворотнюк.Юрий Андреевич ушел из жизни первым. Телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015-м (в "Википедии" ошибочные данные). Причина смерти родными не называется. Говорили лишь, что он умер от "тяжелой и продолжительной болезни", а его уход якобы был долгим и мучительным. Эта смерть потрясла семью "прекрасной няни" – Настя души в отце не чаяла...Старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, по официальным умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018-м...Но вездесущие журналисты почти сразу стали предполагать, что именно рак мог явиться основной причиной раннего ухода из жизни отца и брата Анастасии – почти друг за другом. "Онкология принесла немало горя семье актрисы. Пять лет назад скончался ее отец, а в прошлом году не стало старшего брата – в обоих случаях один и тот же страшный диагноз", – писала, в частностиОнколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра ОН Клиник Анатолий Михайленко в интервью "Дни.ру" подтвердил, что генетическая предрасположенность могла вызвать опухоль головного мозга и у, о которой в последнее время столько пишут и о здравии которой молится вся страна! "Если говорить об основной причине глиобластомы, то это генетические изменения гена АРС, которые передаются по наследству, – уверяет врач. – Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. И эти генетические изменения не связаны с искусственным оплодотворением, о котором сейчас много говорят, применительно к Анастасии Заворотнюк".